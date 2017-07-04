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За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 7 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. На южных реках Хор и Кия проходят паводки, без угрозы хозяйственным объектам.

Административные районы

Осадки

Ветер

Температура

ночью

днем

Хабаровск

  без осадков

юго-западный 5-10 м/с

от +17ºС до +19ºС

от +30ºС до +32ºС

Южные районы

 без осадков

юго-западный 6-11 м/с

от +14ºС до +19ºС

от +28ºС до +33ºС

Центральные районы

 

без осадков

 

 

юго-западный 3-11 м/с

 

от +10ºС до +22ºС

от +23ºС до +37ºС

Северные районы

без осадков

 

юго-западный 3-11 м/с

 

от +9ºС до +20ºС

от +15ºС до +37ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 4 лесных пожара в Комсомольском, имени Полины Осипенко и Верхнебуреинском районах. Всего с начала сезона произошло 259 природных пожаров на общей площади 76070 га.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

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