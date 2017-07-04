Оперативная информация на 4 июля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 7 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. На южных реках Хор и Кия проходят паводки, без угрозы хозяйственным объектам.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный 5-10 м/с от +17ºС до +19ºС от +30ºС до +32ºС Южные районы без осадков юго-западный 6-11 м/с от +14ºС до +19ºС от +28ºС до +33ºС Центральные районы без осадков юго-западный 3-11 м/с от +10ºС до +22ºС от +23ºС до +37ºС Северные районы без осадков юго-западный 3-11 м/с от +9ºС до +20ºС от +15ºС до +37ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 4 лесных пожара в Комсомольском, имени Полины Осипенко и Верхнебуреинском районах. Всего с начала сезона произошло 259 природных пожаров на общей площади 76070 га.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

