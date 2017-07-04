За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 8 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 7 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Все реки края преимущественно в основных берегах. На южных реках Хор и Кия проходят паводки, без угрозы хозяйственным объектам.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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ночью
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днем
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без осадков
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юго-западный 5-10 м/с
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от +17ºС до +19ºС
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от +30ºС до +32ºС
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Южные районы
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без осадков
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юго-западный 6-11 м/с
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от +14ºС до +19ºС
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от +28ºС до +33ºС
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Центральные районы
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без осадков
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юго-западный 3-11 м/с
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от +10ºС до +22ºС
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от +23ºС до +37ºС
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Северные районы
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без осадков
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юго-западный 3-11 м/с
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от +9ºС до +20ºС
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от +15ºС до +37ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 4 лесных пожара в Комсомольском, имени Полины Осипенко и Верхнебуреинском районах. Всего с начала сезона произошло 259 природных пожаров на общей площади 76070 га.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
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