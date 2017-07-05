Праздник состоится на территории среднего городского пруда. Согласно древней восточной легенде, нужно аккуратно расправить лепестки водного фонарика, зажечь свечу и, опуская фонарик в воду, загадать свое желание. И тогда оно сбудется. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Гостям фестиваля организаторы предложат два вида водных фонариков – в форме лотоса и фонарик-куб. Звуки скрипки и саксофона дополнят завораживающее зрелище, а мастера светового шоу раскрасят огнями небо.
Сюрпризом для горожан станет «горячая линия» смс-сообщений, которые ведущий будет озвучивать в течение всего вечера. Организаторы приглашают гостей на фестиваль 7 и 8 июля, начало – в 21 час.
Последние новости
Предыдущие новости
- 42 предприятия бытового обслуживания Хабаровска оказывают услуги пенсионерам по сниженным ценам - 04/07/2017 07:56
- План основных мероприятий города Хабаровска на 5 июля 2017 года - 04/07/2017 06:52
- Оперативная информация на 4 июля 2017 года от администрации Хабаровского края - 03/07/2017 23:32
- В Хабаровском крае начались грозовые пожары - 03/07/2017 22:41
- Жаркая рабочая неделя ждёт жителей Хабаровского края - 03/07/2017 07:58