7 и 8 июля в Хабаровске пройдёт фестиваль водных фонариков

Праздник состоится на территории среднего городского пруда. Согласно древней восточной легенде, нужно аккуратно расправить лепестки водного фонарика, зажечь свечу и, опуская фонарик в воду, загадать свое желание. И тогда оно сбудется. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Гостям фестиваля организаторы предложат два вида водных фонариков – в форме лотоса и фонарик-куб. Звуки скрипки и саксофона дополнят завораживающее зрелище, а мастера светового шоу раскрасят огнями небо.

Сюрпризом для горожан станет «горячая линия» смс-сообщений, которые ведущий будет озвучивать в течение всего вечера. Организаторы приглашают гостей на фестиваль 7 и 8 июля, начало – в 21 час.