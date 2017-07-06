Информация городской диспетчерской службы на 6 июля 2017

В Хабаровске продолжаются работы по устранению повреждений на подающем трубопроводе. В связи с чем без горячего водоснабжения остаются жители 184 домов в районе Матвеевского шоссе, улиц Карла Маркса, Саратовской, Кирпичной, Дежнева, Санитарной, Антенной. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Кроме этого из-за повреждения сетей горячей воды нет в доме по адресу Проспект 60 лет октября, 174. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 44 лифта.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 225 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 9 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 236,2 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 56 ДТП, эвакуировано 26 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 4 возгорания, на пульт «03» поступило 642 вызова.

Сегодня утром на маршруты вышли 658 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 595 автобусов.