В Хабаровске продолжаются работы по устранению повреждений на подающем трубопроводе. В связи с чем без горячего водоснабжения остаются жители 184 домов в районе Матвеевского шоссе, улиц Карла Маркса, Саратовской, Кирпичной, Дежнева, Санитарной, Антенной. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Кроме этого из-за повреждения сетей горячей воды нет в доме по адресу Проспект 60 лет октября, 174. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 44 лифта.
Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 225 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 9 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 236,2 кубометра мусора, смета, грунта.
По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 56 ДТП, эвакуировано 26 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 4 возгорания, на пульт «03» поступило 642 вызова.
Сегодня утром на маршруты вышли 658 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 595 автобусов.
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