За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 3 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 7 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Все реки края преимущественно в основных берегах. На южных реках Хор, Кия, Подхоренок продолжаются паводки, без угрозы хозяйственным объектам.
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днем
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без осадков
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юго-западный 4-10 м/с
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от +20ºС до +22ºС
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от +31ºС до +33ºС
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Южные районы
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без осадков
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юго-западный 5-10 м/с
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от +17ºС до +23ºС
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от +31ºС до +36ºС
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Центральные районы
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без осадков
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юго-западный 5-10 м/с
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от +11ºС до +22ºС
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от +25ºС до +38ºС
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Северные районы
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небольшие дожди
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юго-западный 5-11 м/с
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от +10ºС до +20ºС
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от +13ºС до +38ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 6 лесных пожаров в Комсомольском, Верхнебуреинском, Николаевском, Солнечном и Хабаровском районах. Всего с начала сезона произошло 266 природных пожаров на общей площади 91017 га.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
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