УФНС: Срок уплаты НДФЛ за 2016 год истекает 17 июля

Налог на доходы физических лиц, исчисленный на основании представленных деклараций по форме 3-НДФЛ за 2016 год, необходимо уплатить не позднее 17 июля 2017 года. Такая обязанность установлена пунктом 4 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.

Жители Хабаровского края могут уплатить НДФЛ по месту жительства или с помощью электронных сервисов на сайте ФНС России. Электронные сервисы «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволят уплатить налоги в удобное для налогоплательщика время с домашнего или офисного компьютера, подключенного к системе Интернет.

С помощью этих электронных сервисов можно сформировать и распечатать квитанции для оплаты в любой кредитной организации, а также произвести безналичную оплату в режиме онлайн с помощью одного из банков-партнеров, заключивших соглашение с ФНС России. С реквизитами для уплаты налога на доходы физических лиц можно ознакомиться в разделе «Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов».

Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» имеют возможность не только уплатить НДФЛ в режиме онлайн, но и получить информацию о ходе камеральной проверки декларации, а также о наличии или отсутствии задолженности.

Законодательством не предусмотрено направление налоговыми органами уведомлений и квитанций на уплату налога на доходы физических лиц, исчисленного по декларации.

Напоминаем, что за неуплату НДФЛ или уплату позднее установленного срока (17 июля 2017 года) предусмотрены налоговые санкции в виде пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день задержки платежа.