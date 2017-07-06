Налог на доходы физических лиц, исчисленный на основании представленных деклараций по форме 3-НДФЛ за 2016 год, необходимо уплатить не позднее 17 июля 2017 года. Такая обязанность установлена пунктом 4 статьи 228 Налогового кодекса Российской Федерации. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.
Жители Хабаровского края могут уплатить НДФЛ по месту жительства или с помощью электронных сервисов на сайте ФНС России. Электронные сервисы «Заплати налоги» и «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» позволят уплатить налоги в удобное для налогоплательщика время с домашнего или офисного компьютера, подключенного к системе Интернет.
С помощью этих электронных сервисов можно сформировать и распечатать квитанции для оплаты в любой кредитной организации, а также произвести безналичную оплату в режиме онлайн с помощью одного из банков-партнеров, заключивших соглашение с ФНС России. С реквизитами для уплаты налога на доходы физических лиц можно ознакомиться в разделе «Реквизиты для заполнения отчетности и расчетных документов».
Пользователи «Личного кабинета налогоплательщика для физических лиц» имеют возможность не только уплатить НДФЛ в режиме онлайн, но и получить информацию о ходе камеральной проверки декларации, а также о наличии или отсутствии задолженности.
Законодательством не предусмотрено направление налоговыми органами уведомлений и квитанций на уплату налога на доходы физических лиц, исчисленного по декларации.
Напоминаем, что за неуплату НДФЛ или уплату позднее установленного срока (17 июля 2017 года) предусмотрены налоговые санкции в виде пени из расчета 1/300 ставки рефинансирования Центробанка за каждый день задержки платежа.
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