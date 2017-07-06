В Хабаровском крае началась летняя путина

Летняя лососевая путина стартовала в Хабаровском крае с 1 июля текущего года. По информации регионального министерства природных ресурсов, промысел ведут около 80 предприятий, а всего по краю 150 рыбодобывающих организаций. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

В настоящее время промысел лосося ведется в подзоне Приморье – это Татарский пролив, Советско-Гаванский, Ванинский районы. Также рыбалка открыта в бассейне реки Амур. Как и в предыдущем году введен запрет на ловлю сетями в реках Тумнин, Копи и Ботчи. На этих водных объектах разрешено только традиционное и спортивно-любительское рыболовство. Введенная мера ограничения направлена на сохранение популяции горбуши в реках Татарского пролива.

«Текущий год считается неурожайным для горбуши, и доведенный объем вылова составит более 12 тысяч тонн. Подходы летней кеты по прогнозам отраслевой науки оцениваются в объемах до 13,5 тысяч тонн. Квота на вылов пресноводных видов рыб составляет 546 тонн», - отметил председатель краевого комитета рыбного хозяйства Кирилл Фирсов.

Он также добавил, что в режиме прибрежного рыболовства добывается 26 видов водных биоресурсов. В 2016 году их суммарный вылов составил более 125 тысяч тонн – это треть общего объема добычи. Прибрежный лов ведут порядка 80 предприятий, которые обеспечивают наличие на прилавках качественной и доступной рыбной продукции. Во время промысла тихоокеанских лососей на предприятиях работают около шести тысяч человек, в основном в отдаленных районах Хабаровского края.

Практически все виды водных биоресурсов, разрешенные к промыслу рыбохозяйственной наукой, представлены на рынке региона.

Отметим, в 2016 году рыбопромышленники края выловили в общем 375 тысяч тонн водных биологических ресурсов. В целом эффективность использования водных биологических ресурсов в регионе за последние несколько лет повысилась на 40 процентов. В настоящее время Хабаровский край занимает третье место в ДФО по этому показателю.