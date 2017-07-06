План основных мероприятий города Хабаровска на 7 июля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 7 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

7 июля

Городское мероприятие, посвященное празднованию Дня семьи, любви и верности. Церемония вручения общественной награды – медали «За любовь и верность». Культурно-спортивный комплекс «Арсеналец», ул. Тихоокеанская, 60. 15.00 – мастер-классы по прикладному творчеству и в 16.00- открытие. Информация по тел. 41-96-77. Рис Наталья Александровна.

Городской творческий конкурс «Летний экспресс» среди творческих коллективов образовательных организаций, лидеров профильных, трудовых, социально значимых отрядов, инициативных групп летних объединений совместно с педагогами, работающими в данных летних объединениях. Детско-юношеский центр «Восхождение», ул. Ленинградская, 71; Дворец детского творчества «Маленький принц», ул. Муравьева-Амурского, 17 и Центр эстетического воспитания, ул. Муравьева-Амурского, 15. 10.00. Информация по тел. 38-39-87, 32-46-83, 32-76-11.

Индустриальный район. Игровая программа «Праздник двора». Жилмассив, ул. Артемовская, д. 132. 12.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Кировский район. Торжественный прием, посвященный итогам театрализованного шествия. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 15.00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.

Индустриальный район. Спортивная программа «Семейный успех». Центр развития творчества детей и молодежи, ул. Монтажная, д. 40. 13.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Центральный район. Объезд дворовых территорий по выполнению работ по благоустройству в рамках муниципальных грантов. Информация по тел. 32-93-63. Комова Ольга Викторовна.

Железнодорожный район. Массовое уличное гуляние «День Ивана Купала». В программе музыка, конкурсы, игры, выступления творческих коллективов, обливание водой. Площадь перед ДК пос. им. Горького, ул. Жуковского, 4. 11.00. Информация по тел. 29-82-45. Дехнич Ирина Владимировна.

Краснофлотский район. Акция «Ромашка на счастье» в рамках мероприятий, посвященных Дню семьи, любви и верности. Жилмассивы района. Информация по тел. 79-07-44. Коваль Анна Анатольевна.

Железнодорожный район. Конкурсно-познавательная программа «Ромашка для любимых», посвященная Дню семьи, любви и верности. Детско-юношеский центр «Импульс», пер. Антенный, 3. 11.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна.

Краснофлотский район. Проверка санитарного содержания прилегающих территорий к предприятиям и организациям всех форм собственности, расположенных в районе. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.

Железнодорожный район. Концертная и игровая программа для жителей жилмассива, посвященная Дню семьи, любви и верности. Площадка школы № 26, ул. Георгиевская, 37-12.00, досуговое отделение центра работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16-14.00. Информация по тел.: 23-62-28 – Захурдаева Анна Алексеевна и 33-56-32 – Чубанова Тамара Алексеевна.