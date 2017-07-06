Яндекс.Деньги: Сколько хабаровчане тратят на еду в интернете

Аналитики Яндекс.Денег выяснили, сколько жители Хабаровска тратят на еду через интернет. Для этого они изучили онлайн-платежи хабаровчан в ресторанах, продуктовых интернет-магазинах и на сервисах доставки еды. Оказалось, что за первую половину 2017 года сильнее всего выросло число заказов в кафе и ресторанах — на 50%.

Тем не менее чаще всего горожане по-прежнему заказывают еду в продуктовых интернет-магазинах. С января по июнь количество покупок на таких площадках увеличилось на 39%. Рост числа заказов в службах доставки еды составил 48%.

В среднем за раз жители Хабаровска больше всего тратят в продуктовых магазинах — 2300 рублей. Далее идут кафе и рестораны — 1200 рублей, затем сервисы доставки еды — 800 рублей.

За последние полгода на одного хабаровчанина пришлось в среднем 3 заказа в продуктовых магазинах, 2 — в службах доставки еды и 1 — в ресторанах и кафе. Через сервисы доставки люди чаще всего заказывали блюда национальной, итальянской, японской кухни и фаст-фуд.

В исследовании учитывались платежи жителей Хабаровска с января по июнь 2017 года и с июля по декабрь 2016 года. Хабаровчане платили через Яндекс.Кассу — платежное решение Яндекс.Денег для интернет-площадок. Сегодня через Кассу оплату принимают свыше 75 000 сайтов по всему миру. По данным международной исследовательской компании MARC, в 2017 году Касса стала самым популярным платёжным решением в России.