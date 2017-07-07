Информация городской диспетчерской службы на 7 июля 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 7 июля из-за порыва на магистральном трубопроводе горячей воды нет в одном доме по адресу проспект 60-летия Октября, 174. Кроме этого, воды нет в 4 домах по улице Ким Ю Чена, 10,12,14,16. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 44 лифта. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 213 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 10 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 207,5 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 46 ДТП, эвакуировано 18 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 8 возгораний, на пульт «03» поступило 650 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышли 657 единиц общественного транспорта: 42 трамвая, 21 троллейбус и 594 автобуса.