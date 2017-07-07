За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 7 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 7 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Все реки края преимущественно в основных берегах. На реках Хор и Кия начался спад уровня воды. На остальных водность около нормы и выше.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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без осадков
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юго-западный 4-9 м/с
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от +22ºС до +24ºС
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от +33ºС до +35ºС
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Южные районы
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без осадков
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юго-западный 6-11 м/с
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от +18ºС до +23ºС
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от +31ºС до +36ºС
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Центральные районы
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без осадков
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юго-западный 5-11 м/с
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от +11ºС до +23ºС
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от +23ºС до +38ºС
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Северные районы
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небольшие дожди
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северо-западный 6-14 м/с
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от +10ºС до +22ºС
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от +11ºС до +36ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 8 лесных пожаров в Комсомольском, Верхнебуреинском, Николаевском и Солнечном районах. Всего с начала сезона произошло 285 природных пожаров на общей площади 109895 га.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42Единый телефон спасения - 112
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