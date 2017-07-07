Ученые Дальневосточного вычислительного центра при поддержке Федерального агентства научных организаций (ФАНО) ввели в эксплуатацию уникальный вычислительный комплекс, сообщает пресс-служба агентства.
«Это первая специализированная вычислительная система подобного уровня в секторе науки и образования России, ориентированная на решение задач в области искусственного интеллекта и машинного обучения», - говорится в сообщении.
Суперкомпьютер создан на базе новейшей гибридной архитектуры с пиковой производительностью 55 трлн операций в секунду. Ресурсы комплекса будут нацелены на исследования и разработку алгоритмов компьютерного зрения и обработки изображений, а также на выполнение численных расчетов пользователей ЦКП. Выросшая производительность вычислительных систем позволит повысить эффективность научных исследований и приведет к росту числа публикаций.
Также появится полезный опыт практического применения подобных вычислительных систем.
«Для нас новое оборудование - не просто модернизация вычислительной инфраструктуры, но и новые направления исследований для всего института. Понимая это, мы подписали соглашения о сотрудничестве с двумя мировыми лидерами ИТ-отрасли - компаниями IBM и NVIDIA, которые помогают нам осваивать новые современные технологии и системы», - сообщил директор ВЦ ДВО РАН Сергей Смагин.
Кроме того, планируется, что совместно с IBM будет создан центр компетенции в сфере развития и использования вычислительных и аналитических платформ на основе открытых технологических стандартов, которые развивает международный консорциум OpenPOWER.
«Это крайне важная задача, решение которой должно минимизировать преграды для ученых при использовании гибридных вычислительных систем и таких технологий, как машинное обучение, искусственный интеллект и многое другое», - сообщил Сергей Смагин.
Уточняется, что ВЦ ДВО РАН является участником Инновационного территориального кластера авиастроения и судостроения Хабаровского края. В состав кластера также входят такие компании как Гражданские самолеты Сухого, Амурский судостроительный завод, Хабаровский судостроительный завод.
«Если все получится, то можно считать, что это будет наш вклад в построение цифровой экономики, курс на которую недавно был объявлен руководством страны», - подчеркнул директор ВЦ ДВО РАН.
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