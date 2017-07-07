Амурский экономический форум впервые пройдёт в Хабаровском крае

11-12 июля на территории туристического комплекса «Заимка» состоится первый Амурский экономический форум «Новые горизонты приграничного сотрудничества». Мероприятие проводится при поддержке Правительства Хабаровского края и Народного Правительства провинции Хэйлунцзян. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Ожидается, что в международном форуме примут участие более 200 представителей органов власти и бизнеса с российской и китайской стороны.

В рамках двухдневного мероприятия запланирована работа тематических секций. Дискуссии развернутся по двум основным направлениям – инвестиционное и приграничное сотрудничество. Участники обсудят вопросы развития рынков сбыта, возможности реализации совместных инвестиционных проектов и поиска надежных российских и зарубежных партнеров.

В рамках форума будет организована тематическая сессия по доступу российской продукции на рынок Китайской Народной Республики. Так, представители таможенных и карантинно-надзорных органов китайской стороны расскажут о нюансах в прохождении таможенных процедур импортируемой продукции и оформлении разрешений при ввозе сельскохозяйственной продукции на территорию Китая.

Особое внимание на форуме будет уделено развитию торговых отношений между приграничными территориями. Свою продукцию на ярмарке смогут представить 76 российских и 68 китайских предприятий, работающих в сфере пищевой промышленности, сельского хозяйства, развития логистики и инвестиционной деятельности. Бизнесмены смогут обменяться опытом и провести переговоры в формате B2B.

Отметим, Амурский экономический форум проходит в рамках реализации Концепции развития приграничных территорий субъектов ДФО. По словам организаторов, он должен стать эффективной площадкой развития отношений между представителями малого и среднего бизнеса приграничных территорий Хабаровского края и провинции Хэйлунцзян.