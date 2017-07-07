План основных мероприятий города Хабаровска на 8 и 9 июля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 3 по 9 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

8 июля

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Профилактика клещевого энцефалита». От входа в городской парк им. Гагарина. 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

9 июля

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Кировский район. Мастер-класс «Шоколадные конфеты». Школа №с16, ул. Шелеста, 73в. 11.00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.