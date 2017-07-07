В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 3 по 9 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
8 июля
Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Профилактика клещевого энцефалита». От входа в городской парк им. Гагарина. 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.
Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.
9 июля
Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.
Кировский район. Мастер-класс «Шоколадные конфеты». Школа №с16, ул. Шелеста, 73в. 11.00. Информация по тел. 41-95-15. Капустина Марина Сергеевна.
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