Хабаровск 9 июля присоединится к Всероссийскому фестивалю красок холи

В Хабаровске 9 июля пройдет еще один фестиваль красок холи. На этот раз – всероссийский. Напомним, традиционно городской фестиваль проходит в краевом центре возле арены «Ерофей» в конце июня. К примеру, в этом году мероприятие прошло 24 июня и собрало на площадке перед ареной несколько тысяч человек.

В этот раз праздник красок состоится возле кинотеатра «Хабаровск» в Северном. Начало мероприятия в 14.00, вход свободный.

- Фестиваль мы проведем в любую погоду. Можно будет купить пакетики с краской сразу на месте. Цена вопроса – 150 рублей. Для гостей фестиваля будут играть диджеи и выступать танцоры.

Покрасить себя с головы до пят можно будет в желтый, розовый, малиновый, зеленый, синий, бирюзовый, оранжевый и фиолетовый цвета. Именно такая палитра будет представлена на всероссийском фестивале красок холи. Свою краску организаторы брать не советуют из соображений безопасности. todaykhv.ru