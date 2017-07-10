Оперативная информация на 10 июля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 9 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 7 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. На реках Хор и Кия продолжается спад уровня воды. На остальных водность около нормы.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск местами дожди восточный 3-8 м/с от +20ºС до +22ºС от +29ºС до +33ºС Южные районы местами дожди восточный 5-10 м/с от +17ºС до +23ºС от +27ºС до +32ºС Центральные районы местами дожди восточный 3-10 м/с от +8ºС до +24ºС от +20ºС до +31ºС Северные районы без осадков северо-западный 6-13 м/с от +7ºС до +15ºС от +13ºС до +30ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 12 лесных пожаров в Комсомольском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Хабаровском и Солнечном районах.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112