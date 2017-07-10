За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 9 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 7 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Все реки края преимущественно в основных берегах. На реках Хор и Кия продолжается спад уровня воды. На остальных водность около нормы.
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Административные районы
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Осадки
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Ветер
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Температура
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ночью
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днем
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местами дожди
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восточный 3-8 м/с
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от +20ºС до +22ºС
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от +29ºС до +33ºС
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Южные районы
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местами дожди
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восточный 5-10 м/с
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от +17ºС до +23ºС
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от +27ºС до +32ºС
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Центральные районы
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местами дожди
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восточный 3-10 м/с
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от +8ºС до +24ºС
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от +20ºС до +31ºС
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Северные районы
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без осадков
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северо-западный 6-13 м/с
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от +7ºС до +15ºС
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от +13ºС до +30ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 12 лесных пожаров в Комсомольском, Тугуро-Чумиканском, Ульчском, Хабаровском и Солнечном районах.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42Единый телефон спасения - 112
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