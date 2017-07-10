Удушливая и пасмурная погода ждёт Хабаровск на рабочей неделе

В Хабаровске новая рабочая неделя обещает быть не такой горячей, как предыдущая. Но на смену жаре пришла высокая влажность и духота. Попрохладнее в Хабаровске должно стать ближе к концу рабочей недели.

- В Хабаровском крае всю неделю ожидается неустойчивая погода, с кратковременными дождями и грозами. Ветер юго-восточный - 5-10 метров в секунду. Ночные температуры ожидаются в пределах 15-20 градусов на юге региона, и 12-17 градусов в центральных и северных районах. Днем температура воздуха на юге будет в пределах 25-30 градусов, а на севере края - 23-27 градусов тепла, - сказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды Хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева.

- Особого похолодания мы не ощутим из-за высокой влажности воздуха. Если прошлая неделя была жаркая и сухая, с влажностью всего около 50%, то новая рабочая неделя отличится высоким уровнем влажности - 70-80%. Кому-то, возможно, будет легче переносить такую погоду, так как солнце из-за облачности не будет светить ярко и ветер восточного направления до 10 метров в секунду принесет свежесть.

- В Хабаровске ночные температуры в ближайшие несколько дней также будут в пределах 19-21 градуса, и до 27-29 градусов днем. В конце недели ветер изменит направление на северо-восточное, и температурный фон может понизиться до 25 градусов тепла, - отметила Галина Брынцева. todaykhv.ru