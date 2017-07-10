Бизнес в Хабаровском крае избавят от лишних проверок

В Хабаровском крае начали внедрять модель упрощения процедуры ведения бизнеса и повышения инвестиционной привлекательности региона. Она предполагает кардинальную реформу контрольно-надзорной системы. Что именно она подразумевает, рассказал начальник главного контрольного управления губернатора и правительства края Евгений Королев.

Требований – два миллиона

Масштабный проект призван перевернуть весь подход к контрольно-надзорной деятельности, совершить настоящую революцию.

На региональном уровне сегодня - 24 вида контроля, которые осуществляют 11 органов исполнительной власти. Регион ведет экологический контроль, контроль в области обращения с бытовыми отходами, в области использования и охраны водных объектов, контроль в области розничной продажи алкоголя, при осуществлении предпринимательской деятельности по управлению многоквартирными домами и другие. И в каждом случае – свои требования к предпринимателям.

Но владелец небольшой компании не всегда до тонкостей знает, какие требования предъявляются к его бизнесу. Оказывается, таких требований к разным видам бизнеса - два миллиона! Знать их все просто невозможно. Некоторые правовые акты остались еще с советских времен. Их количество будет сокращаться. И потом законодательство в некоторых отраслях очень сложное, оно постоянно меняется. Скажем, в закон о контрактной системе закупок внесено больше 40 поправок.

Так вот теперь создается электронный портал, на котором будет собрана вся информация, представляющая интерес предпринимателям. Чтобы он мог зайти на него и увидеть свод всех требований. Таким образом, определяются правила игры, понятные бизнесу. К слову, в будущем, если какое-то требование не будет там прописано, то оно и не может предъявляться владельцу бизнеса.

К кому не пойдет проверяющий?

Принципиально новая позиция – применение риск-ориентированного подхода при осуществлении контроля. Что это такое?

Каждый вид деятельности имеет свои риски для здоровья людей и окружающей среды. Так вот теперь для каждого вида бизнеса будет определяться своя категория риска. Например, для нефтехимического завода или производства минеральных удобрений он один, а для управляющей компании – другой. Но класс опасности будет устанавливаться даже не особенностями производства, а тем, сколько раз проверяли предприятие, сколько обнаружено нарушений, то есть насколько оно представляют потенциальную угрозу именно в силу недостаточного контроля. В этом году класс опасности будет определен для семи видов деятельности, а потом – для всех без исключения.

Если организация не допускала нарушений, деятельность ее не приведет к большому ущербу для окружающих, значит и не надо ходить туда каждый день. Контролирующие органы не будут изнурять подобный бизнес проверками. Ведь они дорого обходятся.

Председатель Союза промышленников и предпринимателей России Александр Шохин привел данные, что бизнес теряет 1,5 % валового продукта из-за затраченного на проверки времени.

Теперь система выстраивается так, чтобы не ходить на пустые проверки, а только туда, где есть нарушения.

Но класс опасности можно изменить. Предприниматель, например, пишет заявление, что он все замечания устранил, ничего не нарушает. Это будут проверочные листы, нечто среднее между декларацией и анкетой. И тогда к нему проверяющие могут наведываться не чаще одного раза в год. А убедившись, что он действительно добропорядочный владелец бизнеса, контролирующие органы и вовсе перестанут к нему ходить.

Если человек сообщил недостоверную информацию, проверяющие смогут ее уточнить, путем перекрестной проверки. На 2018 год план проверок будет утвержден уже по-новому.

Палочная система больше не работает

Как в новой системе оценить эффективность деятельности органов регионального государственного контроля?

Для этого должно полностью поменяться мировоззрение контролера. Раньше его работа определялась количеством нарушений и выписываемых штрафов. Чем их больше, тем, считалось, контролер тщательнее исполнил свою работу. И если он их не находил, то порой прибегал к всяческим ухищрениям, чтобы все-таки наказать предпринимателя. Теперь палочная система не приемлема. Эффективность контроля должна определяться тем, насколько успешным является бизнес.

Количество проверок – один из индикаторов инвестиционной привлекательности региона. Хабаровский край по итогам прошлого года существенно улучшил свои позиции. Но эти показатели могли бы быть выше. Среднее количество проверок за 2016 год оказалось на восемнадцать сотых процента выше, чем у лидеров национального рейтинга.

Мы должны сделать все, чтобы бизнес почувствовал свободу на Дальнем Востоке, и сюда устремились бы отечественные и иностранные инвесторы. Все подконтрольные субъекты в системе будут учтены, чтобы представители контролирующих органов, войдя в нее, могли видеть, чем предприятие занимается, когда к нему последний раз приходили на проверку, что проверяли, что обнаружили. Все эти данные - возможность анализировать ситуацию.

К слову, уже сейчас проверяющие имеют свой личный кабинет, а в ближайшем будущем возможность такого же доступа в систему появится и у предпринимателей. Они смогут написать письмо в контролирующие органы, получить ответ, посмотреть план проверок, которые у него планируются.