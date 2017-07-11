В Хабаровске наметился рост заболеваемости энтеровирусом. Если в первой половине июня медики регистрировали по 20 случаев заболевания инфекцией, то начиная с июля их количество выросло в вдвое.
- За неделю в Хабаровске энтеровирусом заболели 40 детей, из них - 4 случая менингита. До этого заболевших было 22 человека, - рассказала главный специалист управления здравоохранения города Екатерина Царева. – 11 человек положили на лечение в больницу. Всего, с конца мая, в городе зарегистрировано уже 103 случая заболевания энтеровирусной инфекцией и 9 случаев менингита. Все заболевшие – дети.
Скачок заболеваемости специалисты отчасти связывают с жаркой погодой.
- Насколько известно, в крае нет ни одного места, где разрешено купаться и где пробы воды были бы нормальными. Родителям надо лучше доносить до детей, что купание опасно, - продолжает Екатерина Царева. – Еще одна причина заболевания энтеровирусом - несоблюдение правил личной гигиены, например, не моют руки, овощи, фрукты. Сейчас пошло много плодовых, но перед тем, как их съесть, надо обязательно помыть, иначе возможно заражение инфекцией. todaykhv.ru
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