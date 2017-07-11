Почти 2 тысячи молодых людей призвали в Хабаровском крае на военную службу

В Правительстве края подвели окончательные итоги весенней призывной кампании. В режиме видеоконференции с районами совещание на эту тему провел заместитель Председателя Правительства края по взаимодействию с федеральными органами государственной власти Анатолий Размахнин. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Как отметили участники заседания, в этом году отбор новобранцев проходил лучше, чем в прошлый аналогичный период. Всего за кампанию удалось призвать почти 2 тысячи человек, что составило 31, 5% от всех явившихся на пункты. Около 100 человек пойдут служить по контракту. 62% молодых людей получили отсрочки. В основном это те, кто продолжают обучаться в высших учебных заведениях или имеют отводы по болезни.

На совещании сообщили, что по итогу призыва 1315 новобранцев отправлены в войска. Более половины из них попадут в сухопутные соединения. При этом более 80% останутся в Хабаровском крае.

«Подводя черту, можно сказать, что весенний план для региона полностью выполнен. Хочу отметить хорошую работу во время кампании краевой системы образования, администраций Хабаровского, Амурского, Комсомольского, Верхнебуреинского районов, Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре и поблагодарить за сотрудничество», - отметил Анатолий Размахнин.

Напомним, что весенняя призывная кампания проходила с апреля по июль.