В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 12 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск. сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
12 июля
Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-53. Санникова Анна Валерьевна.
Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.
Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Малый зал комитета по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.
Железнодорожный район. Фестиваль «Бульвар детства» организован трудовым отрядом старшеклассников и Советом по работе на жилмассиве «Привокзальный» при поддержке комитета по управлению Железнодорожным районом, Совета женщин, детской библиотеки им. А. Гайдара. На территории проведения фестиваля планируется несколько творческих зон: арт-зона, танцпол, игромания, театрально-поэтическая зона, арт-рынок, кинозона, зона безопасности, спортивная зона. Площадь перед кинотеатром «Дружба». 11.00. Информация по тел. 30-10-68. Гринер Елена Анастасьевна.
Железнодорожный район. Конкурсно-развлекательное мероприятие для детей «Мисс и мистер «Лето» (дворовая площадка, пер. Клубный, 19); «Комический футбол» с участием детских дворовых команд жилмассива и детей, посещающих городской оздоровительный лагерь (стадион школы № 27); Народное гуляние «Здравствуй, солнышко лучистое!»: игры, конкурсы и развлечения (дворовая площадка досугового отделения центра работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16). 11.00. Информация по тел.: 32-10-60- Шамасова Жанна Александровна, 23-62-28 – Садковая Марина Михайловна, 33-56-32 - Чубанова Тамара Алексеевна.
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