По состоянию на 7.00 часов 12 июля в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. Котельная «Волочаевская» остановлена для проведения плановых ремонтных работ, которые продлятся до 24-00 часов 14 июля: горячее водоснабжение отсутствует в 7 жилых домах. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Газом заправлено 27 ГРУ или 38,28 тонны топлива.
В городе не работает 35 лифтов.
На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 218, а ночью – 8 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 72,76 кубометра мусора.
За нарушение правил парковки эвакуировано 8 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 39 ДТП, зафиксировано 1 возгорание, на пульт «03» поступило 640 вызовов.
Сегодня утром на маршруты вышло 642 единицы транспорта: 42 трамвая, 20 троллейбусов, 580 автобусов.
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