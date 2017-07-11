С 12 по 14 июля с 10 до 18 часов в здании железнодорожного вокзала Хабаровска будет проходить акция по тестированию на ВИЧ-инфекцию

Она состоится в рамках комплексного коммуникационного проекта по профилактике ВИЧ-инфекции, церемония запуска которого состоится 12 июля в 11 часов. Инициаторами проекта стали министерство здравоохранения России и ОАО «РЖД». Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Проект реализуется в 24 регионах России согласно графику движения специализированного профилактического вагона. Тестирование в здании железнодорожного вокзала будет проходить бесплатно и анонимно. Проблема ВИЧ/СПИД является одной из основных тем мирового здравоохранения. За последние три десятилетия болезнь унесла более 30 млн жизней. Население России составляет свыше 146 миллионов человек, из них живут с ВИЧ около 900 000 человек.

Каждый час в России заражается 10 человек, все больше случаев выявляется на поздних стадиях ВИЧ-инфекции. Без обследования нет диагноза, и продолжительное время люди являются источниками инфекции. Каждый год увеличивается общее число заболевших и количество смертей пациентов с ВИЧ-инфекцией. Наиболее высокий уровень пораженности ВИЧ-инфекцией населения наблюдается в группе 30-39 лет, 2,8% российских мужчин в возрасте 35-39 лет живут с установленным диагнозом ВИЧ-инфекция.

По состоянию на 30 июня 2017 года в Хабаровском крае более 2500 человек заражены вирусом иммунодефицита человека. Среди инфицированных ВИЧ преобладают мужчины — 68,3 %, женщины составляют 31,7 %. Как отмечают медики, основные пути заражения в крае: половой — 73,2 %, наркотический — 26,0%. Отмечается смещение акцента в возрастных группах — растет количество случаев ВИЧ у людей старше 40 лет. По данным ВОЗ, знание своего ВИЧ-статуса на 70% снижает риск передачи вируса иммунодефицита человека.

Тестирование на ВИЧ является эффективной профилактической мерой. В Хабаровском крае действует телефонная «горячая линия» по вопросам профилактики СПИД и вирусных гепатитов – тел. 47-03-35 (КГБУЗ «Центр по профилактике и борьбе со СПИД и инфекционными заболеваниями» министерства здравоохранения Хабаровского края).