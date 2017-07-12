За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 7 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 7 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Все реки края преимущественно в основных берегах. Преобладает повышение водности. Уровни воды растут на реках Бурея и Беренджа.
|
Административные районы
|
Осадки
|
Ветер
|
Температура
|
ночью
|
днем
|
осадки
|
южный 5-11 м/с
|
от +18ºС до +20ºС
|
от +26ºС до +28ºС
|
Южные районы
|
местами небольшие дожди
|
южный 7-12 м/с
|
от +16ºС до +22ºС
|
от +26ºС до +31ºС
|
Центральные районы
|
местами небольшие дожди
|
юго-западный 5-11 м/с
|
от +10ºС до +21ºС
|
от +16ºС до +31ºС
|
Северные районы
|
дожди
|
восточный 6-11 м/с
|
от +7ºС до +16ºС
|
от +12ºС до +26ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 2 лесных пожара в Ванинском и Николаевском районах.
В Верхнебуреинском районе из-за пожаров введен режим ЧС.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
Предыдущие новости
- Информация городской диспетчерской службы на 12 июля 2017 - 11/07/2017 21:56
- С 12 по 14 июля с 10 до 18 часов в здании железнодорожного вокзала Хабаровска будет проходить акция по тестированию на ВИЧ-инфекцию - 11/07/2017 07:57
- Темпы и объёмы строительства жилья в Хабаровске снизились на 20% - 11/07/2017 07:16
- План основных мероприятий города Хабаровска на 12 июля 2017 года - 11/07/2017 06:50
- Почти 2 тысячи молодых людей призвали в Хабаровском крае на военную службу - 11/07/2017 05:48