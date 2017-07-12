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В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 13 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск. сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

13 июля

Краснофлотский район. Концертно-игровая программа «День Нептуна». Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Центральный район. Объезд района по теплотрассам. Территория района. Информация по тел. 32-93-63. Комова Ольга Викторовна.

Железнодорожный район. Игровая концертная программа «Маленькие звезды». Площадь района, ул. Карла Маркса, 111. 11.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна.

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