В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 13 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск. сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
13 июля
Краснофлотский район. Концертно-игровая программа «День Нептуна». Центр «Северное сияние», ул. Руднева, 68. 11.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.
Железнодорожный район. Игровая концертная программа «Маленькие звезды». Площадь района, ул. Карла Маркса, 111. 11.00. Информация по тел. 33-38-48. Коваленко Елена Васильевна.
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