Комитет по ценам и тарифам правительства региона утвердил новую цену за проезд в общественном муниципальном транспорте Хабаровска. Напомним, с июля в Хабаровске проезд подорожал в электротранспорте. Следом за ними тариф с 22 до 23 рублей решили поднять автобусные перевозчики.
- Состоялось заседание комитета по ценам и тарифам края. В итоге нам утвердили тариф в 23 рубля. Повышение произойдет с 21 июля, - говорит директор ХПАТП №1 Алексей Деменок. - Хотим оспорить данную сумму. Сделали запрос в комитет по ценам и тарифам, попросили разъяснить, по какому принципу делался расчет нового тарифа. Из их ответа уже будем смотреть, оспаривать решение через правительство Хабаровского края, или идти в суд.
Между тем, в хабаровских автобусах, по мнению пассажиров, творится неразбериха. Ряд коммерческих перевозчиков уже давно подняли тариф, и он везде разный - от 23 до 25 рублей.
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