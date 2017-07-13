Оперативная информация на 13 июля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 7 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 7 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. Преобладает повышение водности. Паводки сформировались на реках Кур, Урми, Тунгуска. Ожидается повышение уровня на 1-1,5 метра.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск дождь юго-восточный 6-12 м/с от +19ºС до +21ºС от +26ºС до +28ºС Южные районы местами небольшие дожди южный 7-12 м/с от +17ºС до +22ºС от +25ºС до +31ºС Центральные районы местами небольшие дожди юго-западный 6-13 м/с от +12ºС до +22ºС от +22ºС до +31ºС Северные районы дожди восточный 6-11 м/с от +8ºС до +18ºС от +13ºС до +25ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток очагов возгораний не зарегистрировано.

В Верхнебуреинском районе из-за пожаров действует режим ЧС.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112