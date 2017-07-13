УФНС: «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» теперь доступен в мобильном приложении

Мобильное приложение интерактивного сервиса ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» создано для платформ iOS и Андроид. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.

Его можно скачать в магазинах приложений AppStore и GooglePlay, а также на официальном сайте ФНС России на странице сервиса «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя».

Для авторизации в мобильном приложении подойдут те же логин и пароль, что используются для входа в сервис «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц».

При помощи мобильного приложения «Личного кабинета индивидуального предпринимателя» пользователь получает возможность использовать преимущества сервиса, имея в руках лишь мобильный телефон с доступом в сеть Интернет. С помощью мобильного приложения можно получить выписку из ЕГРИП в отношении самого себя, а также сведения обо всех постановках на учет в налоговых органах.

Кроме того, для пользователя всегда доступна актуальная информация о налоговой задолженности, суммах начисленных и уплаченных налоговых платежей, наличии переплат, решениях налоговых органов о зачете и возврате излишне уплаченных (излишне взысканных) сумм, об урегулированной задолженности, о неисполненных налогоплательщиком требованиях на уплату налога и других обязательных платежей, мерах принудительного взыскания задолженности.

Также в мобильном приложении индивидуальный предприниматель может просматривать сведения о применяемой системе налогообложения, контрольно-кассовой технике, отслеживать информацию о прохождении своих документов и многое другое.

На сегодняшний день пользователями «Личного кабинета налогоплательщика индивидуального предпринимателя» являются свыше 4,5 тысяч жителей Хабаровского края.