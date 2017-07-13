План основных мероприятий города Хабаровска на 14 июля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 14 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

14 июля

Городская спартакиада «Сильные, смелые, ловкие!» для детей из лагерей с дневным пребыванием. Учреждения образования. 10.30. Информация по тел. 30-21-39. Коршунова Татьяна Александровна.

Кировский район. Фестиваль дружбы народов (представители 15 национальностей проведут мастер-классы, познакомят с обычаями, играми, традициями своего народа). Территория школы №52, ул. Тихоокеанская, 115. 11.00. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Центральный район. Поздравление юбиляров-долгожителей от имени мэра города с вручением подарков. 11.00-13.00. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

Индустриальный район. Праздник на жилмассиве «Праздник двора». Жилмассив, ул. Фурманова, 2, 2а, 4, 4а. 12.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Кировский район. Акция «Брось сигарету, яркой жизнь свою сделай». Школа №51, ул. Тихоокеанская, 115. Информация по тел. 41-95-16. Лещинская Евгения Анатольевна.

Центральный район. Объезд дворовых территорий по выполнению работ по благоустройству в рамках муниципальных грантов. Информация по тел. 32-93-63. Комова Ольга Викторовна.

Железнодорожный район. Конкурсно-развлекательное мероприятие «Папа, мама, я - спортивная семья» с участием семейных команд жилмассива «Геодезический». Спортивная площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 16.00. Информация по тел. 40-82-41. Семина Юлия Александровна.

Краснофлотский район. Проверка санитарного содержания прилегающих территорий к предприятиям и организациям всех форм собственности, расположенных в районе. Информация по тел. 79-07-12. Дергачев Сергей Данилович.