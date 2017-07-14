Информация городской диспетчерской службы на 14 июля 2017

По состоянию на 7.00 часов 14 июля в Хабаровске из-за порыва стояка холодная вода временно не подается в дом 43 по улице Суворова. В котельной «Волочаевская» продолжаются плановые ремонтные работы, которые продлятся до 24-00 часов 14 июля: горячее водоснабжение отсутствует в 8 жилых домах. Газом заправлено 31 ГРУ или 27,33 тонны топлива. В городе не работает 31 лифт. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 249, а ночью – 11 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 88,5 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 20 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 49 ДТП, зафиксировано 6 возгораний, на пульт «03» поступил 694 вызова.

Сегодня утром на маршруты вышла 631 единица транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов, 573 автобуса.