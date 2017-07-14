За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 3 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.
Госинспекторами утверждено 7 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж).
Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.
Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.
Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.
Все реки края преимущественно в основных берегах. Преобладает повышение водности. Паводки сформировались на реках Кур, Урми, Тунгуска. Интенсивные подъемы воды происходят на реках Бурея, Ниман. Ожидается повышение уровня до 82 см.
|
Административные районы
|
Осадки
|
Ветер
|
температура
|
ночью
|
днем
|
местами небольшие дожди
|
юго-западный 6-11 м/с
|
от +17ºС до +19ºС
|
от +27ºС до +29ºС
|
Южные районы
|
местами небольшие дожди
|
южный 7-12 м/с
|
от +15ºС до +12ºС
|
от +25ºС до +31ºС
|
Центральные районы
|
местами небольшие дожди
|
юго-западный 5-12 м/с
|
от +10ºС до +21ºС
|
от +23ºС до +31ºС
|
Северные районы
|
местами небольшие дожди
|
северо-восточный 5-10 м/с
|
от +8ºС до +17ºС
|
от +12ºС до +26ºС
03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 1 природный пожар в Николаевском районе.
В Верхнебуреинском районе из-за пожаров действует режим ЧС.
Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42
Единый телефон спасения - 112
Предыдущие новости
- Фестиваль инклюзивного танца впервые пройдёт в Хабаровском крае - 13/07/2017 22:45
- Информация городской диспетчерской службы на 14 июля 2017 - 13/07/2017 21:55
- План основных мероприятий города Хабаровска на 14 июля 2017 года - 13/07/2017 06:50
- УФНС: «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» теперь доступен в мобильном приложении - 13/07/2017 02:40
- Оперативная информация на 13 июля 2017 года от администрации Хабаровского края - 13/07/2017 00:46