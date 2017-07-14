Оперативная информация на 14 июля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 3 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 7 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. Преобладает повышение водности. Паводки сформировались на реках Кур, Урми, Тунгуска. Интенсивные подъемы воды происходят на реках Бурея, Ниман. Ожидается повышение уровня до 82 см.

Административные районы Осадки Ветер температура ночью днем Хабаровск местами небольшие дожди юго-западный 6-11 м/с от +17ºС до +19ºС от +27ºС до +29ºС Южные районы местами небольшие дожди южный 7-12 м/с от +15ºС до +12ºС от +25ºС до +31ºС Центральные районы местами небольшие дожди юго-западный 5-12 м/с от +10ºС до +21ºС от +23ºС до +31ºС Северные районы местами небольшие дожди северо-восточный 5-10 м/с от +8ºС до +17ºС от +12ºС до +26ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 1 природный пожар в Николаевском районе.

В Верхнебуреинском районе из-за пожаров действует режим ЧС.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112