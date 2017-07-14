Новости

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 3 пожара. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 7 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. Преобладает повышение водности. Паводки сформировались на реках Кур, Урми, Тунгуска. Интенсивные подъемы воды происходят на реках Бурея, Ниман. Ожидается повышение уровня до 82 см.

Административные районы

Осадки

Ветер

температура

ночью

днем

Хабаровск

местами небольшие дожди

юго-западный 6-11 м/с

от +17ºС до +19ºС

от +27ºС до +29ºС

Южные районы

местами небольшие дожди

южный 7-12 м/с

от +15ºС до +12ºС

от +25ºС до +31ºС

Центральные районы

 

местами небольшие дожди

 

 

  юго-западный 5-12 м/с

 

от +10ºС до +21ºС

от +23ºС до +31ºС

Северные районы

местами небольшие дожди

 

северо-восточный 5-10 м/с

 

от +8ºС до +17ºС

от +12ºС до +26ºС

 

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 1 природный пожар в Николаевском районе.

В Верхнебуреинском районе из-за пожаров действует режим ЧС.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112

Предыдущие новости

Похожие новости