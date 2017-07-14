В Хабаровском крае на предстоящих выходных ожидается дождливая и удушливая погода, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». В регионе сохранится высокая влажность, которая не даст жителям вздохнуть свободно.
- В ближайшие два дня картина по погоде будет примерно та же, что и на рабочей неделе. Сохраняется высокая вероятность осадков. Ночные температуры в южной части Хабаровского края будут на уровне 16-22 градусов тепла, а на севере - 10-15 градусов тепла, - рассказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. - На побережье в ночное время мы прогнозируем 5-10 градусов тепла. Днем на юге и в центральной части будет 25-30 градусов и до 22-27 в северных районах.
Сохраняется и высокая вероятность грозовых дождей. Особенно в ночь на субботу.
- 15 июля вероятность дождей больше. А в воскресенье, вероятнее всего, в регионе будет без осадков. Только ночью кратковременные осадки, - продолжила Галина Брынцева. - В Хабаровске в ночь на субботу и воскресенье возможны дожди. В субботу сохранится юго-восточный ветер, в воскресенье он меняет направление на северо-восточное с силой 5-10 метров в секунду. Температура ночью, 15 июля , 18-20 градусов тепла. В воскресенье - 15-17 градусов. Дневные температуры будут в пределах 25-27 градусов.
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