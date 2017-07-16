План основных мероприятий города Хабаровска с 17 по 23 июля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий с 17 по 23 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

17 июля

Посещение делегацией китайских школьников г. Харбин (КНР) дворца детского творчества «Маленький принц». Мастер-класс по прикладным видам творчества (изготовление сувениров). Встреча начальника управления образования Тен О.Я. с делегацией. Дворец детского творчества «Маленький принц», ул. Муравьева-Амурского, 17. 14.00-16.00 – мастер-класс. 16.00 – встреча. Информация по тел. 40-90-94. Гузеева Татьяна Юльевна.

Центральный район. Объезд территории Центрального района на предмет осмотра санитарного состояния. Территория района. 09.00 – 12.00. Информация по тел. 40-89-23. Волков Роман Евгеньевич.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам оформления земельных участков. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 09.00-18.00. Информация по тел. 79-07-30. Соболенко Владимир Леонидович.

Краснофлотский район. Прием граждан по вопросам дополнительных мер социальной поддержки. Актовый зал комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. С 09.00 до 18.00. Информация по тел. 79-07-19. Прошкина Лариса Владимировна.

Индустриальный район. Деятельность трудовых отрядов: «Эколог» (школа № 10) - благоустройство территории парка «Дендрарий»; «Стражи галактики» (школа № 68) – организация мероприятий для детей и молодежи на жилмассивах района; «ЮРИЗ» (центр внешкольной работы «Планеты взросления») – освещение деятельности трудовых отрядов в средствах массовой информации; «Импульс» (центр социальной работы с населением «Единство») – оказание помощи в работе по дому, приобретению продуктов питания, лекарственных средств для ветеранов и участников ВОВ (1-31 июля). Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34, 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Железнодорожный район. Спортивно-развлекательная эстафета «Шоколадное настроение». Спортивная площадка, ул. Геодезическая, 4/2. 11.00. Информация по тел. 40-82-41. Семина Юлия Александровна.

18 июля

Посещение делегацией китайских школьников г. Харбин (КНР)

детско-юношеского центра «Техноспектр», занятия картингом, робототехникой, автоделом, 3-д моделированием.

Детско-юношеский центр «Техноспектр», ул. Ломоносова, 2а. 17.30. Информация по тел. 40-90-94. Гузеева Татьяна Юльевна.

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Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб «Об оперативной обстановке в районе, итогах работы за неделю и предстоящих задачах». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Железнодорожный район.

Спортивный праздник «Спорт – это жизнь!».

Спортивная площадка, ул. Гагарина, 1д и 1г. 11.00. Информация по тел. 23-62-28. Садковая Марина Михайловна.

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Железнодорожный район. «Мусорный фестиваль». Открытое мероприятие трудовых отрядов старшеклассников Железнодорожного района. В программе дефиле костюмов и огородных чучел, изготовленных из бытовых отходов, конкурс плакатов, лозунгов. Шествие по жилмассиву «Авиагородок» с раздачей листовок жителям с призывом соблюдать чистоту и беречь экологию. Досуговое отделение центра работы с населнием «Исток», ул. Мирная, 16. 11.00. Информация по тел. 33-57-61. Ермакова Елена Юрьевна.

Железнодорожный район. «Хочу все знать! Что? Где? Когда?» - познавательная игра-квест для детей и подростков жилмассива. Жилмассив «Геодезический». 11.00. Информация по тел. 40-82-41. Семина Юлия Александровна.

Центральный район. Заседание штаба трудовых отрядов старшеклассников. Центр детского творчества «Гармония». 14.00. Информация по тел. 32-71-46. Покорная Наталья Андреевна.

19 июля

Мэрия. Заседание коллегии при мэре города «О деятельности учреждений культуры и перспективах развития отрасли «Культура». Большой зал. 14.00.

Кировский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб района «Об оперативной обстановке по ЖКХ в районе». Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-53. Санникова Анна Валерьевна.

Кировский район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Орджоникидзе, 3. 10.00. Информация по тел. 41-95-58. Ершова Елена Григорьевна.

Железнодорожный район. Заседание штаба по санитарному содержанию территории района. Малый зал комитета по управлению районом, пер. Ленинградский, 13а. 10.30. Информация по тел. 40-88-16. Дьячкова Елена Валерьевна.

Центральный район. Деловая игра «Выборы лидера» для трудовых отрядов старшеклассников. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 11.00. Информация по тел. 32-71-46. Покорная Наталья Андреевна.

Центральный район. Заседание комиссии по оказанию дополнительных мер социальной поддержки жителям района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 14.30. Информация по тел. 40-88-45. Зеленская Ирина Михайловна.

20 июля

Мэрия. Заседание антинаркотической комиссии по вопросам: «О результатах деятельности УМВД России по г. Хабаровску по противодействию незаконному обороту наркотиков в городе по итогам первого полугодия и проведении межведомственной комплексной оперативно-профилактической операции «Мак-2017», «О результатах работы таможни по противодействию незаконным поставкам наркотиков в город», «Результаты мониторинга наркоситуации в Хабаровском крае за 2016 год». Малый зал №2 (цокольный этаж). 15.00. Информация по тел. 40-88-70. Мясоеденков Владимир Петрович.

Краснофлотский район. Заседание оргкомитета по подготовке к городской выставке цветов. Комитет по управлению районом, ул. Руднева, 41. 10.00. Информация по тел. 79-07-40. Дюжева Ирина Васильевна.

Краснофлотский район. Информационно-игровая встреча по акции «Социальный автобус». Загородный оздоровительный лагерь «Океан», село Воронежское - 1. 10.30. Информация по тел. 79-07-44. Коваль Анна Анатольевна.

Центральный район. «Панорама трудовых дел» трудовых отрядов старшеклассников района. Комитет по управлению районом, ул. Фрунзе, 60. 11.00. Информация по тел. 32-71-46. Покорная Наталья Андреевна.

Центральный район. Проведение муниципального жилищного контроля. Ул. Дикопольцева, 11. 11.00. Информация по тел. 32-93-63. Комова Ольга Викторовна.

Железнодорожный район. Торжественное мероприятие – подведение итогов 2-й смены трудовых отрядов старшеклассников. В программе церемония награждения, творческие номера. Досуговое отделение центра работы с населением «Исток», ул. Мирная, 16. 11.00. Информация по тел. 33-57-61. Ермакова Елена Юрьевна.

21 июля

Индустриальный район. Игровая программа «Праздник двора» (эстафеты, конкурсы). Дворовая территория, пер. 3-й Путевой, 3 и 5. 12.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34, 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Центральный район. Встреча с ветеранами в центре. Центр по работе с населением «Содружество», ул. Калинина, 50. 14.00. Информация по тел. 32-93-63. Комова Ольга Викторовна.

Кировский район. Заседание рабочей группы по организации индивидуально-профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении. Школа № 51, ул. Тихоокеанская, 58. 15.00. Информация по тел. 41-95-39. Каминская Лариса Анатольевна.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Физкультура – выбор пожилых людей» для людей старшего возраста (ветераны). Дом культуры железнодорожников, ул. Клубная, 1. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Пьянкова Ирина Геннадьевна.

22 июля

Акция «Шаги здоровья» с участием медицинских работников на тему «Закаливание детей». От входа в городской парк «Северный». 11.00. Информация по тел. 40-90-67. Дубина Денис Валерьевич.

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо». Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

Индустриальный район. Открытое первенство района по пляжному волейболу (22-23 июля). Зона отдыха «Амуркабель». 11.00. Информация по тел. 40-90-34. Огнянов Виталий Сергеевич.

23 июля

Концертная программа «Хабаровские встречи» для жителей города в парке «Динамо».

Сценическая площадка (ракушка) в городском парке отдыха «Динамо». 18.00-20.00.

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Железнодорожный район. Спортивное мероприятие «Веселые старты» для детей 14-16 лет. Стадион школы № 76, ул. Костромская, 44. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Чебаков Илья Михайлович.