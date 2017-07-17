Информация городской диспетчерской службы на 17 июля 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 17 июля из-за порыва на магистральном трубопроводе горячей воды нет в одном доме по адресу проспект 60-летия Октября, 174. Отключений холодной воды нет. В городе не работает 25 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 47 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 9 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 61,7 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 21 ДТП, зафиксировано 2 возгорания, на пульт «03» поступило 728 вызовов. Сегодня утром на маршруты вышли 630 единиц общественного транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов и 572 автобуса.