Петербургский «Зенит» обыграл на выезде «СКА-Хабаровск»

Петербургский «Зенит» обыграл на выезде «СКА-Хабаровск» в матче первого тура чемпионата России, говорится на сайте сине-бело-голубых. Встреча завершилась с «сухим» счетом 2:0, оба гола были забиты во втором тайме.

Счет в матче на 52-й минуте открыл полузащитник «Зенита» Далер Кузяев. На 81-й минуте Александр Кокорин удвоил преимущество своей команды.

Стартовый состав «Зенита» на первый матч чемпионата выглядел следующим образом: в воротах Андрей Лунев, в защите — Игорь Смольников, Бранислав Иванович, Луиш Нету и Доменико Кришито (капитан команды), в полузащите — Леандро Паредес, Александр Ерохин, Олег Шатов и Жулиано, в нападении — Александр Кокорин и Артем Дзюба.

Обыграв «СКА-Хабаровск» в гостях, «Зенит» начал подготовку к следующей игре. Матч против казанского «Рубина» пройдет 22 июля на стадионе «Санкт-Петербург» и начнется в 17.30 по петербургскому времени. rosbalt.ru