ОПФР: Школьникам и студентам для работы на каникулах необходимо получить СНИЛС

Для того чтобы работа в летний период принесла не только карманные деньги, но и благоприятно отразилась на будущей пенсии, школьникам и студентам при трудоустройстве необходимо избегать «серых схем» и иметь страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования (зелёная пластиковая карточка). Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ОПФР.

Гражданин, впервые поступивший на работу и не зарегистрированный в системе обязательного пенсионного страхования, может получить страховое свидетельство по месту трудоустройства. Работодатель после заключения трудового договора направляет анкету застрахованного лица в территориальный орган ПФР, который открывает индивидуальный лицевой счет и оформляет страховое свидетельство.

Страховое свидетельство содержит страховой номер индивидуального лицевого счета (СНИЛС); анкетные данные гражданина, и дату регистрации в системе обязательного пенсионного страхования.

Если же при устройстве на работу СНИЛС не требуют, стоит поискать другие, легальные варианты. Ведь работодатели обязаны предоставлять сведения о застрахованных лицах в ПФР и перечислять страховые взносы в фонд будущей пенсии своих работников. Эти взносы автоматически пересчитываются из денег в пенсионные коэффициенты – баллы, исходя из которых в дальнейшем будет рассчитываться пенсия.

Получив СНИЛС и устроившись на работу, контролировать размер отчислений работодателя на свою будущую пенсию и количество пенсионных баллов молодые люди могут в Личном кабинете на сайте ПФР, в том числе с помощью бесплатного мобильного приложения для смартфонов и планшетов, а также на Едином портале госуслуг.

Кроме того, СНИЛС необходим не только при устройстве на работу, он применяется для формирования федеральных и региональных регистров граждан, имеющих право на государственные социальные услуги и льготы, для получения государственных услуг в электронной форме через интернет.

Любой подросток, достигший 14 лет, может самостоятельно получить страховое свидетельство обязательного пенсионного страхования. Для этого ему нужно с паспортом обратиться в территориальный орган ПФР по месту жительства (удобнее всего это сделать, воспользовавшись электронным сервисом предварительной записи на приём на сайте ПФР), либо в МФЦ.

В настоящее время Отделение ПФР по Хабаровскому краю зарегистрировало в системе обязательного пенсионного страхования более 260 тысяч граждан в возрасте до 18 лет.