План основных мероприятий города Хабаровска на 18 июля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 18 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

18 июля

Посещение делегацией китайских школьников г. Харбин (КНР)

детско-юношеского центра «Техноспектр», занятия картингом, робототехникой, автоделом, 3-д моделированием.

Детско-юношеский центр «Техноспектр», ул. Ломоносова, 2а. 17.30. Информация по тел. 40-90-94. Гузеева Татьяна Юльевна.

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Краснофлотский район. Совещание с руководителями управляющих компаний, жилищных предприятий и коммунальных служб «Об оперативной обстановке в районе, итогах работы за неделю и предстоящих задачах». Зал заседаний комитета по управлению районом, ул. Руднева, 43. 09.30. Информация по тел. 79-07-23. Леванова Людмила Ивановна.

Железнодорожный район.

Спортивный праздник «Спорт – это жизнь!».

Спортивная площадка, ул. Гагарина, 1д и 1г. 11.00. Информация по тел. 23-62-28. Садковая Марина Михайловна.

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Железнодорожный район. «Мусорный фестиваль». Открытое мероприятие трудовых отрядов старшеклассников Железнодорожного района. В программе дефиле костюмов и огородных чучел, изготовленных из бытовых отходов, конкурс плакатов, лозунгов. Шествие по жилмассиву «Авиагородок» с раздачей листовок жителям с призывом соблюдать чистоту и беречь экологию. Досуговое отделение центра работы с населнием «Исток», ул. Мирная, 16. 11.00. Информация по тел. 33-57-61. Ермакова Елена Юрьевна.

Железнодорожный район. «Хочу все знать! Что? Где? Когда?» - познавательная игра-квест для детей и подростков жилмассива. Жилмассив «Геодезический». 11.00. Информация по тел. 40-82-41. Семина Юлия Александровна.

Центральный район. Заседание штаба трудовых отрядов старшеклассников. Центр детского творчества «Гармония». 14.00. Информация по тел. 32-71-46. Покорная Наталья Андреевна.