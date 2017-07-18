Информация городской диспетчерской службы на 18 июля 2017

По состоянию на 7.00 часов 18 июля в Хабаровске нет отключений холодного водоснабжения. По различным техническим причинам горячее водоснабжение отсутствует в 10 жилых домах в разных районах города. Газом заправлено 13 ГРУ или 26,37 тонны топлива. В городе не работает 25 лифтов. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 69, а ночью – 11 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 88,56 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 20 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 46 ДТП, зафиксирован 1 пожар и 3 возгорания, на пульт «03» поступило 689 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышла 641 единица транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов, 583 автобуса.