В ней примут участие организации и индивидуальные предприниматели, оказывающие услуги общественного питания на территории города и подавшие заявку на участие в выставке. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.
Как обычно, показ мастерства в приготовлении и оформлении кулинарных изделий приурочен к проведению выставки «Городские цветы», в этом году она пройдет в городском парке отдыха «Динамо» 18 августа с 10 до 17 часов.
В рамках выставки «Уникальных дел мастера» будут продемонстрированы достижения в сфере общественного питания и выявлены прогрессивные направления в приготовлении и оформлении кулинарных изделий. А участники мероприятия смогут обменяться опытом и повысить свое профессиональное мастерство. Они представят на обозрение посетителей композиции из овощей, фруктов и дикоросов, а также проведут мастер-классы для всех желающих научиться создавать такие произведения кулинарного искусства.
По окончании выставки авторы лучших композиций получат благодарственные письма от мэрии и денежные призы. Общий призовой фонд составляет 40 тысяч рублей. Заявки на участие в выставке принимаются до 11 августа 2016 года в произвольной форме в управлении торговли, питания и бытового обслуживания администрации города по адресу: ул. Нагишкина, 7, оф. 118. Телефон для справок - 40-88-78.
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