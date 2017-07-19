Информация городской диспетчерской службы на 19 июля 2017

По состоянию на 7.00 часов 19 июля в Хабаровске без холодной воды временно остались 104 жилых дома, включая частные коттеджи. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Из-за повреждения водовода в 22.00 часа 18 июля холодное водоснабжение было отключено: в поселке Горького; Восточное шоссе, 22, 8; переулок Благодатный, 6; улица Горького, 42,44,46,48,50,52, 54, 60а,б,в,62,62а; улица Княжничная, 1,3,5,5а; улица Костромская, 9 и коттеджи частного сектора. Подача воды будет возобновлена в 10.00 часов 19 июля.

Из-за повреждения трубопровода горячее водоснабжение отсутствует в доме 174 по проспекту 60-летия Октября.

Газом заправлено 16 ГРУ или 31,83 тонны топлива.

В городе не работает 27 лифтов.

На уборке дорог, дворов и улиц краевого центра вчера днём работало 240, а ночью – 11 единиц техники предприятий дорог и внешнего благоустройства. С дорог и улиц города вывезено 126,42 кубометра мусора.

За нарушение правил парковки эвакуировано 18 автомобилей. По данным ЕГДС в городе за сутки произошло 38 ДТП, зафиксировано 8 возгораний, на пульт «03» поступил 650 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышла 643 единицы транспорта: 37 трамваев, 20 троллейбусов, 586 автобусов.