Выставка-ярмарка «Наш выбор 27» станет международной

В комитете потребительского рынка, пищевой и перерабатывающей промышленности Правительства края подвели итоги выставки-ярмарки «Наш выбор 27». Мероприятие, которое объединило местных производителей, рестораторов и предприятия бытового обслуживания, прошло в Хабаровске 24-25 июня. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Напомним, что в эти дни на территории набережной стадиона им. Ленина работало 99 экспомест и 14 ресторанных двориков. На трех сценах помимо культурно-развлекательной программы проходили конкурсы, розыгрыши и мастер-классы от участников. Центральным событием стало приготовление ухи в специальном котле объемом в 2,5 тысячи литров и четырех полевых кухнях по 370 литров каждая. Это событие попало в Книгу рекордов России в номинации «Самое массовое угощение ухой».

Организаторы подсчитали, что на выставке-ярмарке производители края реализовали около 4,7 тонн молока и молочной продукции, более 3 тонн рыбной, почти 1,5 тонны колбасных изделий и мясных деликатесов, 44,6 тысяч штук яиц, 867 литров минеральной воды и безалкогольных напитков, 500 кг мороженого. В объемах значительно больших, чем в обычные дни, продавались хлебобулочные и кондитерские изделия, грибы, дикоросы, мед и овощные консервы.

По словам председателя комитета Николая Крецу, мероприятие стало успешным для местных предприятий и интересным для жителей и гостей города – за два дня ярмарку посетило около 110 тысяч человек!

«Учитывая большой интерес, мы приняли решение сделать выставку-ярмарку международной. В следующем году она пройдет 9-10 июня. Идеология не меняется. Ярмарка будет еще насыщеннее, с новым, более глубоким содержанием. Мы пригласим промышленников, поставщиков услуг, деятелей культуры и искусств, ученых и стартаперов, представителей спорта, делегации из других стран, а также производителей из АТР, в первую очередь - Китая. Основная идея, которую мы хотим донести до каждого гостя - гордость за наш край. За его людей, производителей, историю и легенды, а также стремление быть лучшим!», - сказал Николай Крецу.

На выставку-ярмарку также пригласят предприятия из других регионов Дальнего Востока. Для них, в отличие от местных производителей, участие будет платным.