Оперативная информация на 20 июля 2017 года от администрации Хабаровского края

За минувшие сутки чрезвычайных ситуаций на территории Хабаровского края не произошло. ЧС на контроле нет. Землетрясений не зарегистрировано. В населенных пунктах региона произошло 10 пожаров. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Госинспекторами утверждено 9 мест массового отдыха людей у воды: (г. Хабаровск-2: база отдыха Аризона в районе п. Березовка, парк «Северный» пруды в районе часовни Серафима Саровского, Хабаровский район: ООО «Экопарк Воронеж» в районе с. Воронежское, спортивно-стрелковый комплекс «Волконский», база отдыха «Заимка Плюснина», Комсомольский район - парк «Силинский», г. Амурск – центральный пляж, Солнечный район - озеро Хрустальное, г. Комсомольск-на-Амуре — центральная набережная).

Объекты ТЭК и ЖКХ функционируют в штатном режиме.

Движение транспорта на федеральных и краевых дорогах осуществляется без ограничений.

Биолого-социальная и эпидемиологическая обстановка в норме.

Все реки края преимущественно в основных берегах. Преобладает спад водности. Паводки идут на реках Кур,Тунгуска и Кия с подтоплением поймы, но без угрозы хозобъектам. Ожидается подъем воды на реке Урми.

Административные районы Осадки Ветер Температура ночью днем Хабаровск без осадков юго-западный 6-13 м/с от +14ºС до +16ºС от +25ºС до +27ºС Южные районы местами небольшие дожди юго-западный 9-14 м/с от +12ºС до +19ºС от +23ºС до +29ºС Центральные районы местами небольшие дожди юго-западный 6-15 м/с от +9ºС до +18ºС от +18ºС до +29ºС Северные районы местами небольшие дожди юго-восточный 7-15 м/с от +10ºС до +16ºС от +12ºС до +24ºС

03.04.2017 года в Хабаровском крае открыт пожароопасный период. По итогу минувших суток действует 1 природный пожар в Николаевском районе.

Автоинформатор ГУ МЧС России по Хабаровскому краю - 90-42-42

Единый телефон спасения - 112