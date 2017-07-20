План основных мероприятий города Хабаровска на 21 июля 2017 года

В Хабаровской мэрии разработан план основных мероприятий на 21 июля 2017 года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

21 июля

Индустриальный район. Игровая программа «Праздник двора» (эстафеты, конкурсы). Дворовая территория, пер. 3-й Путевой, 3 и 5. 12.00. Информация по тел.: 40-90-31, 40-90-34, 40-90-46. Стрельникова Диана Евгеньевна.

Центральный район. Встреча с ветеранами в центре. Центр по работе с населением «Содружество», ул. Калинина, 50. 14.00. Информация по тел. 32-93-63. Комова Ольга Викторовна.

Кировский район. Заседание рабочей группы по организации индивидуально-профилактической работы с семьями, находящимися в социально опасном положении. Школа № 51, ул. Тихоокеанская, 58. 15.00. Информация по тел. 41-95-39. Каминская Лариса Анатольевна.

Железнодорожный район. Физкультурное мероприятие «Физкультура – выбор пожилых людей» для людей старшего возраста (ветераны). Дом культуры железнодорожников, ул. Клубная, 1. 15.00. Информация по тел. 47-02-83. Пьянкова Ирина Геннадьевна.