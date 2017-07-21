Информация городской диспетчерской службы на 21 июля 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 21 июля из-за порыва на магистральном трубопроводе горячей воды нет в одном доме по адресу проспект 60-летия Октября, 174, кроме этого без этого коммунального ресурса остался дом по улице Джамбула, 25. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Отключений холодной воды нет. В городе не работает 26 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 249 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 11 машин. За сутки предприятиями благоустройства было убрано и вывезено 104,5 кубометра мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 26 ДТП, эвакуировано 29 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 4 возгорания, на пульт «03» поступило 646 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышли 643 единицы общественного транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов и 585 автобусов.