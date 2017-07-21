УФНС: Налоговые споры и жалобы рассматриваются внутри налоговой системы

Подводя итоги работы по рассмотрению жалоб налогоплательщиков за 1 полугодие 2017 года, Управление ФНС России по Хабаровскому краю отмечает, что заявители, помимо вышестоящего налогового органа (Управления), направляют жалобы на действия (бездействия) и ненормативные акты территориальных налоговых органов в иные ведомства. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе УФНС России по Хабаровскому краю.

Так, за истекший период в краевое Управление перенаправлено 35 жалоб из органов Прокуратуры Хабаровского края, 2 – Уполномоченным по защите прав предпринимателей в Хабаровском крае, по одной - Аппаратом полномочного представителя Президента Российской Федерации в Дальневосточном Федеральном округе и Следственным управлением Следственного комитета по Хабаровскому краю.

Федеральная налоговая служба Хабаровского края обращает внимание налогоплательщиков, что Налоговым кодексом Российской Федерации установлен первоначальный порядок разрешения налоговых споров в административном порядке, то есть внутри самой системы налоговых органов России (гл. 19, 20 НК РФ). Согласно этому порядку, все жалобы компетенции налоговых органов, поступившие в другие ведомства, автоматически перенаправляются на рассмотрение в Управление ФНС России по Хабаровскому краю.

Таким образом, возникают ситуации, когда на рассмотрение в Управление поступают по две, три и более аналогичных жалоб от одного и того же заявителя. При этом повторные жалобы поступают, как правило, уже после вынесения Управлением решения по жалобе, представленной непосредственно в налоговые органы. В результате УФНС России по краю вынуждено готовить и направлять заявителям письма об отказе в рассмотрении жалоб (пп. 4 п. 1 ст. 139.3 НК РФ).

Кроме того, согласно положению п. 5 ст. 4 Арбитражного процессуального кодекса Российской Федерации, экономические споры, возникающие из административных и иных публичных правоотношений, могут быть переданы на разрешение арбитражного суда после соблюдения досудебного порядка урегулирования спора, если он установлен федеральным законом. То есть судебные органы также признают приоритет административного порядка разрешения спора перед иными способами его разрешения.

С учетом вышеизложенного, Управление федеральной налоговой службы по Хабаровскому краю настоятельно рекомендует налогоплательщикам и иным лицам при первичном обжаловании действий (бездействия) и ненормативных актов территориальных налоговых органов, руководствоваться порядком, установленным гл. гл. 19, 20 НК РФ, и направлять жалобы и претензии в Управление ФНС России по Хабаровскому краю.