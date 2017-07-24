Как получить пенсионные накопления. 25 июля для жителей края будет работать телефонная «горячая линия» ОПФР

При выходе на пенсию граждане, у которых в системе обязательного пенсионного страхования формируются или формировались средства пенсионных накоплений, имеют право обратиться за их выплатой. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе ОПФР.

- Что такое пенсионные накопления, и у кого они есть?

- При каких условиях производится единовременная выплата пенсионных накоплений?

- Кто имеет право на срочную выплату средств пенсионных накоплений и в чем её особенность?

- В каком случае устанавливается накопительная пенсия, и по каким правилам она выплачивается?

- Какие существуют способы обращения за выплатой за счет средств пенсионных накоплений?

Звоните по телефону «горячей линии» 25 июля с 9.00 до 17.00 часов и задайте интересующий вопрос. Специалисты ПФР дадут консультацию каждому позвонившему.

Телефоны «горячей линии»:

Управление ПФР в г. Хабаровске и Хабаровском районе: 469-000 и 469-121.

Отделение ПФР по Хабаровскому краю: 8 (4212) 46-01-46.

Телефоны «горячей линии» территориальных органов ПФР края можно узнать на сайте ПФР. Также они будут опубликованы в местных СМИ.