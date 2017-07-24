Погода в Хабаровске испортится к пятнице

В Хабаровском крае погода на новой рабочей неделе ожидается неустойчивая и капризная. Существенных осадков в ближайшие дни синоптики не обещают, но временами будет облачно.

- Погода в Хабаровском крае сохранится неустойчивая. Дожди мы ожидаем 28 и 29 июля. В другие дни без существенных осадков, местами кратковременные дожди. Ночные температуры в пределах 12-17 градусов тепла, а днем - 21-27 градусов. Ветер будет дуть западного и юго-западного направления с силой 5-10 метров в секунду, - сказала начальник отдела долгосрочных прогнозов погоды хабаровского Гидрометцентра Галина Брынцева. Примерно такая же картина ждет и краевой центр.

- В Хабаровске большую часть недели существенных осадков мы не прогнозируем, - говорит Галина Брынцева. - К пятнице погода испортится и пройдет ливень. Ночные температуры будут в пределах 14-16 градусов тепла, а днем - 23-24. При дожде температурный фон опустится до 20-22 градусов тепла. Ветер будет дуть западный - 5-10 метров в секунду. ИА «Хабаровский край сегодня»