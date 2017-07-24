На магистралях Хабаровска установят 25 новейших программных радарных комплексов «Кречет»

Универсальные приборы видеофиксации (так называемые «рубежи»), захватывая все четыре полосы движения денно и нощно, независимо от освещения могут считывать практически все виды нарушений правил дорожного движения, точно идентифицируя транспортное средство и оставаясь при этом «невидимками» для радаров автомобилистов.

Чтобы передать информацию о зафиксированном нарушении в ГИБДД и городской центр организации движения, этим устройствам не требуется подключение через оптоволокно: в базу данных информацию направит встроенный в них модем. Стоимость одного такого прибора – около 4 миллионов рублей. Для дальневосточной столицы их смогли закупить за счет средств, выделенных в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги». Об этом рассказал директор МУП города Хабаровска «Научно-производственный центр организации дорожного движения» Михаил Семакин.

«Рубежи «Кречет» будут работать на ряде крупных хабаровских магистралей. Сегодня под их контроль становится улица Павла Морозова – монтаж комплексов там уже начался. На очереди – Восточное шоссе, улицы Пионерская, Тихоокеанская, Краснореченская, проспект 60-летия Октября. Изображение с них, как и от более сотни других, ранее установленных в городе видеокамер, будет транслироваться на экран нашего центра», - сообщил он.

Как рассказал начальник отдела АСУУД МУП города Хабаровска «Научно-производственный центр организации дорожного движения» Максим Клименков, в общей сложности (не считая установки «Кречетов») в краевом центре оснастят приборами видеофиксации и подключат к автоматизированной системе управления дорожным движением (АСУУД) 21 светофорный объект (в дополнение к 181-му, подключенному ранее). Таким образом, к концу года из 219 светофоров, функционирующих в городе, 202 перекрестка будут укомплектованы видеооборудованием и подключены к АСУУД.

«Также 41 перекресток, оснащение которого устарело, будет полностью переоборудован – там проведем монтаж двух сотен новых обзорных камер и камер, учитывающих участников транспортного потока», - сказал он. По мнению специалистов центра организации дорожного движения, установка новейших программных радарных комплексов «Кречет», а также большого количества видеокамер иных модификаций, позволит снизить количество правонарушений на дорогах процентов на 20%: «Наличие приборов видеофиксации и то, что они регистрируют каждое нарушение ПДД, само по себе уже сдерживающий фактор: зная о том, что этот участок дороги контролируется камерой, водитель будет вести себя гораздо осторожнее, особенно – при выезде на забитый машинами и пешеходами перекресток. Предупреждение ДТП и правонарушений, а не наказание автохамов – вот главное предназначение всех этих видеоприборов», - сказал Клименков.

Как отметил Михаил Семакин, в общей сложности в 2017 году в рамках приоритетного национального проекта «Безопасные и качественные дороги» городу Хабаровску выделено более двух миллиардов рублей, свыше 200 миллионов из которых пойдут на повышение уровня безопасности дорожного движения и снижение аварийности на городских трассах: «Эти средства будут потрачены на модернизацию старых и установку новых светофорных объектов, приобретение самых современных приборов видеофиксации, монтаж дорожных ограждений, нанесение разметки повышенной яркости на пешеходные переходы и многое другое», - резюмировал он. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.