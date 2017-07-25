Информация городской диспетчерской службы на 25 июля 2017

В Хабаровске по состоянию на 7 часов утра 25 июля из-за порыва на магистральном трубопроводе горячей воды нет в одном доме по адресу проспект 60-летия Октября, 174. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе администрации г. Хабаровск.

Кроме этого 9.00 25 июля до 09.00 26 июля МУП «Тепловые сети» для проведения ремонтных работ на теплотрассе по Юности, 40 отключают горячее водоснабжение. Без воды останутся хабаровчане по следующим адресам: ул. Космическая, 9, 9А, 9Б, 9В, 11, 13, 13А, 13Б, 13В, 13Г, 15, 17, 11Б, 15А; ул. Юности, 36, 38, 40, 42, 44. Всего будут отключены 17 жилых домов, 1 детский сад и 1 административное здание.

Отключений холодной воды нет. В городе не работает 26 лифтов.

Вчера днем уборкой дорог краевого центра занимались 219 единиц техники предприятий благоустройства. Ночью вышли 10 машин. За сутки предприятиями благоустройства был убран и вывезен 91 кубометр мусора, смета, грунта.

По данным ЕГДС за сутки в городе произошло 35 ДТП, эвакуировано 38 автомобилей нарушителей правил парковки, зафиксировано 3 возгорания, на пульт «03» поступило 676 вызовов.

Сегодня утром на маршруты вышли 640 единиц общественного транспорта: 38 трамваев, 20 троллейбусов и 582 автобуса.