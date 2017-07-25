Инвалиды Хабаровского края могут покупать билеты на поезд с 20% скидкой, которая действует при проезде в специальных купе. Сейчас на железной дороге внутри страны курсирует 534 вагона со специальными купе, в том числе в Хабаровском крае.
Так, на сегодняшний день, спецкупе предусмотрены в поездах «Хабаровск – Благовещенск», «Хабаровск – Чегдомын», «Хабаровск - Комсомольск-на-Амуре».
- Вход в вагон оборудован подъемником, с помощью которого посадка пассажира в кресле-коляске может быть осуществлена как с высокой, так и с низкой платформы. Двухместное купе шире стандартного. Спальная полка устанавливается в любое удобное для пассажира положение. Увеличенная ширина дверных проемов и коридора позволяет пассажиру в кресле-коляске свободно передвигаться, - говорит начальник отдела по работе со СМИ службы корпоративных коммуникаций Дальневосточной железной дороги Инна Пепеляева.
- Низко расположенные выключатели, розетки, кнопки вызова проводника снабжены табличками с рельефным текстом для чтения пальцами и специальным звуковым устройством, сообщающим необходимую информацию. Автоматизированная система связи позволяет вызвать проводника. Туалетная комната больше, чем в обычных вагонах. В ней установлены дополнительные поручни, а также световое и звуковое табло для пассажиров, имеющих проблемы со зрением или слухом.
Как объяснили ИА «Хабаровский край сегодня» в ДВЖД, заявка на включение в состав поезда спецвагона может быть подана заранее, в том числе через интернет, желательно за 60 суток до поездки. todaykhv.ru
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