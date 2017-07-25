В Хабаровском крае продолжается VI Всероссийская акция "Добровольцы детям"

В Хабаровском крае подвели промежуточные итоги реализации VI Всероссийской акции "Добровольцы – детям". За первые два месяца ее проведения удалось собрать около 15 млн рублей – это почти вдвое больше, чем за аналогичный период прошлого года. Об этом РИА "27 Регион" сообщили в пресс-службе Губернатора и Правительства Хабаровского края.

Средства удалось привлечь благодаря проведению в крае мероприятий, направленных на сохранение и укрепление семейных ценностей.

"В регионе проведено свыше тысячи мероприятий, в том числе посвященных международным памятным датам. По предварительным оценкам участие в них приняли около 170 тысяч человек, в том числе более тысячи организаций и 20 тысяч волонтеров", - отметила начальник управления по вопросам семейной политики и социального развития Губернатора и Правительства края Наталия Гребенюк.

В акции активно участвуют все муниципальные образования. Лидерами по привлечению благотворительных средств стали Амурский и Николаевский районы, Комсомольск-на-Амуре. Нуждающимся семьям окажут адресную финансовую помощь. Всего в Хабаровском крае в рамках VI Всероссийской акции "Добровольцы – детям" поддержку получат более 20 тысяч семей.

Напомним, Хабаровский край принимает участие в акции с 2014 года. Проект "Добровольцы–детям" реализуется в рамках Национальной Стратегии действий в интересах детей на 2012-2017 годы. Организатором выступает Фонд поддержки детей, находящихся в трудной жизненной ситуации. В 2015 и 2016 годах Хабаровский край становился лидером среди субъектов Российской Федерации в номинации "Всем миром – за счастье семьи". Ожидается, что всего в акции примут участие свыше 210 тысяч граждан, в том числе более 110 тысяч детей.